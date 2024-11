Iltempo.it - “È nato morto, ho scavato con le mani”. Emergono le frasi choc di Chiara Petrolini

Leggi su Iltempo.it

“La buca l'ho fatta io con le mie. Èe l'ho avvolto in una salvietta”inquietanti particolari dalle dizioni di, la studentessa 21enne di Traversetolo accusata di aver ucciso due neonati e aver sotterrato i loro corpi nel giardino della sua abitazione. Come ricostruito da Alessandro Fulloni sulle pagine de Il Corriere della Sera, la ragazza lo scorso 10 settembre sarebbe stata interrogata nelle stanze della Procura di Parma e avrebbe rivelato i dettagli su ciò che è accaduto nel giardino della casa dei suoi genitori. Lo ha fatto spontaneamente con delle dizioni preliminari al pm Francesca Arienti che adesso lasciano senza parole: “La scorsa volta mi avete chiesto se avevo già partorito in passato e ho risposto di no. In realtà sì. Un anno e mezzo fa, a maggio, ho partorito”.