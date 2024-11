Lanazione.it - Discariche di eternit. Affidate le bonifiche. L’amministrazione interviene di nuovo

Leggi su Lanazione.it

CastelMagra (La Spezia), 22 novembre 2024 – Amianto abbandonato in piccoleabusive. Quattro, per l’esattezza, disseminate in altrettanti punti del territorio comunale di CastelMagra. Per la loro bonifica, con un impegno di spesa di poco meno di cinquemila euro,comunale ha affidato l’incarico ad Acam Ambiente. “Alla segnalazione di questi abbandoni da parte della Polizia locale - spiega Luca Marchi, vicesindaco con delega all’Ambiente - abbiamo provveduto alla pulizia dei rifiuti lasciando l’amianto che necessita di trattamenti diversi e specifici, da realizzare con incarichi esterni che richiedono risorse specifiche”. È una battaglia, quella ingaggiata da Castelcontro l’amianto, che parte da lontano. Iniziò nel 2013 con l’introduzione di incentivi per la corretta rimozione e smaltimento dagli edifici di privati e aziende.