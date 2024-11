Quotidiano.net - Di Stefano: 'I Giovani di Confindustria, 4 anni pieni di sfide'

"Quattrocomplessi,di: la pandemia, i conflitti, la crisi energetica. Mi sono sentito orgoglioso della risposta che siamo stati in grado di dare: insieme, imprenditori e lavoratori, abbiamo fatto ripartire l'Italia". Riccardo Diha riunito a Palermo l'Assise deiImprenditori di: di fatto chiude così, con un momento di ampio confronto, il suo mandato da presidente degli industriali under 40 di via dell'Astronomia. Il 29 novembre verrà eletto il nuovo presidente. Ripercorre questa esperienza - in una intervista all'ANSA - guardando anche avanti. Diresterà nel board 'senior' dicome delegato all'education e all'open innovation. Temi molto seguiti dalla platea deie che quindi conosce bene: "La formazione, le competenze che si trovano con difficoltà, è un tema di frontiera per gli imprenditori, una sfida ambiziosa.