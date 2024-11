Gaeta.it - Deliveroo lancia una piattaforma per imballaggi ecologici in Italia e in Europa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attenzione verso la sostenibilità ambientale sta trasformando il panorama della ristorazione, e, conosciutadi consegne, non è da meno. Recentemente ha introdotto una nuova iniziativa:Packaging, unarivolta a ristoratori che desiderano adottarecompletamente riciclabili al 100%. Questo servizio rappresenta un significante passo avanti per aiutare i ristoratori a integrare pratiche più sostenibili nel loro business.La nuovaPackagingIl lancio dellaPackaging avviene in un contesto di crescente consapevolezza ambientale e richiede di ristrutturare le proprie abitudini nel consumo e nell’o. Disponibile in Francia,e Belgio, laoffre ai ristoratori una varietà disostenibili che non solo rispettano l’ambiente, ma garantiscono anche alta qualità e funzionalità.