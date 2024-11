Ilgiorno.it - Delitto Custra, colpo di spugna. Ventura e la fuga in Francia: pena estinta, adesso è libero

Milano – Undisul passato, e sul mandato d’arresto europeo per Raffaele. L’ex appartenente alle Formazioni Comuniste Combattenti, che fu condannato per concorso morale nell’omicidio del 1977 del vicebrigadiere Antonioa Milano, potrà tornare in Italia da uomodopo oltre 40 anni trascorsi in, dove è fuggito nel 1981. “I 10 inbraccati sono diventati nove”, ha spiegato il suo legale, l’avvocato Davide Steccanella. Il riferimento è all’operazione “ombre rosse“, che avrebbe dovuto riportare in Italia dieci ex terroristi rossi protetti per decenni dalla “dottrina Mitterand”, tra cui, per scontare lamai eseguita. I giudici di Parigi, però, negarono l’estradizione, mandando in fumo l’accordo fra autorità italiane e francesi. E ieri è stato anche cancellato il mandato d’arresto europeo che pendeva su: effetto del provvedimento della Corte d’Assise d’appello di Milano che ha dichiaratolaper il 75enne per “decorso del tempo”, accogliendo l’istanza del legale e col parere favorevole della Procura generale.