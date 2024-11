Quifinanza.it - Dazi Usa innescano una nuova guerra commerciale, danni a crescita e inflazione per tutti

Le tensioni commerciali globali sono tornate al centro del dibattito economico internazionale. Le dichiarazioni di Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, e di Christine Lagarde, presidente della Bce, evidenziano le gravi conseguenze di unaondata dipunitivi che gli Stati Uniti potrebbero imporre. Al 34esimo European Banking Congress di Francoforte, i leader economici europei hanno lanciato un appello all’unità e alla creazione di un mercato finanziario integrato, sottolineando i rischi di isolamento e frammentazione per l’Europa.: i rischi deiUsa secondo NagelIl presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha delineato un quadro preoccupante per le economie globali. Secondo Nagel, l’imposizione di nuovida parte degli Stati Uniti potrebbe riaccendere unainternazionale, con effetti devastanti sia per laeconomica che per la stabilità dei prezzi.