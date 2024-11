Oasport.it - Curling, la Norvegia conquista il bronzo agli Europei: Ramsfjell e compagni stendono la Svizzera

Leggi su Oasport.it

Lahato la meda di2024 dimaschile, che si stanno svolgendo sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli scandinavi, che in semifinale avevano perso nettamente contro la Germania, hanno sconfitto laper 7-4 e sono così tornati sul podio della rassegna continentale a distanza di otto anni dall’ultima volta, quando conclusero al secondo posto perdendo l’atto conclusivo contro la Svezia del fenomeno Niklas Edin.Lo skip Magnus, il third Martin Sesaker, il second Bendik, il vice Gaute Nepstad hanno fatto la differenza tra terzo e quarto end, dopo che gli svizzeri guidati da Yannick Schwaller si erano portati in vantaggio per 1-0 nella frazione d’apertura. Il quartetto scandinavo si è scatenato pareggiando i conti e poi rubando una mano da tre punti, issandosi così sul 4-1 e mettendo gli elvetici con le spalle al muro.