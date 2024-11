Thesocialpost.it - Costi ticket sanitari, cosa cambia per visite e esami dal 2025

Novità in arrivo con il nuovo anno per le tariffe per esami emediche erogate dal Servizioo nazionale. Se fino ad ora sono rimasti in vigore i nomenclatori tariffari regionali (ognuna ha il suo), da gennaio 2025 ci sarà un unico tariffario a livello nazionale. Questocomporterà? Questo si traduce nell’applicazione dello stessoin ogni regione. Maper il cittadino? E quanto spenderà pered esami? Come spiega Altroconsumo, nel corso degli anni, in assenza di un coordinamento nazionale, le Regioni hanno aggiornato in piena autonomia gli elenchi degli esami e delleofferte dal SSN. Ora, con un unico tariffario a livello nazionale, dal 2025 i cittadini pagheranno undello stesso importo per lo stesso esame o visita medica in tutta la penisola, seppur rimarranno alcune importanti differenze.