Cosa disse il presidente Kennedy prima di morire? Le sue ultime parole mettono i brividi

Il 22 novembre 1963, John Fitzgerald, trentacinquesimodegli Stati Uniti, fu assassinato durante una parata a Dallas, in Texas. In quegli ultimi istanti, JFK era accanto a sua moglie Jackie, entrambi sorridenti e circondati dall’entusiasmo del pubblico. Lescambiatedella sparatoria e i gesti che seguirono rimangono impressi come testimonianza di un momento drammatico che cambiò il corso della storia americana e non solo. Quel giorno,era a bordo di una Lincoln Continental decappottabile, accompagnato dalla moglie Jackie, dal Governatore del Texas John Connally e dalla sua consorte, Nellie. Mentre il corteo attraversava le strade gremite di Dallas, Nellie Connally si rivolse alcon una frase calorosa: “Non possono più dire che a Dallas non ci sono persone che ti amano e ti apprezzano”.