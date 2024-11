Oasport.it - Coppa Davis, i possibili incroci di Italia-Australia. Salgono le quotazioni di Berrettini, opzione diversa per il doppio

Alla luce di quanto accaduto nei quarti di finale e, per quanto visto nel corso dell’allenamento odierno, secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbero cambiare le scelte di Filippo Volandri domani, quando l’affronterà l’nella semifinale della2024 di tennis.Ad aprire le danze, nel singolare tra i numeri 2, dovrebbe esserci Matteo, e non Lorenzo Musetti, scavalcato nelle gerarchie dopo la controprestazione contro l’Argentina: contro il romano potrebbe giocare Thanasi Kokkinakis, già schierato nei quarti contro gli USA. I due non si sono mai affrontati.Il singolare tra i numeri 1, ovviamente, vedrà in campo per l’Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Alex de Minaur, liquidato lo scorso anno a Malaga nella finale della, e contro il quale, nel complesso, è avanti 8-0 nei precedenti.