Conor McGregor condannato a risarcire 250.000 euro per aggressione sessuale in una causa civile

Facebook WhatsAppTwitter La star delle arti marziali misteè stata condannata dall’Alta Corte di Dublino a pagare 250.000di danni a Nikita Hand, una donna che lo accusa diavvenuta in un hotel della capitale irlandese nel dicembre del 2018. La giuria ha accolto le testimonianze di Hand, che ha descritto un incontro violento con. Questi ultimi sviluppi hanno sollevato un acceso dibattito pubblico, in quantoha annunciato la sua intenzione di ricorrere in appello.La testimonianza della vittima e il verdetto della giuriaDurante il processo, Nikita Hand ha raccontato agli uomini della giuria di aver conosciutoattraverso amici in comune. Secondo la sua versione, l’incontro in hotel sarebbe degenerato in atti violenti, in cuil’avrebbe immobilizzata e strangolata più volte prima di abusare sessualmente di lei.