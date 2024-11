Fanpage.it - Come difendersi dalla truffa con prefisso +34, la chiamata dalla Spagna che offre un lavoro

Ladel+34 che chiamafa parte del lungo elenco delle truffe dei prefissi telefonici. In pratica i criminali informatici mascherano i loro numeri di telefono attraverso il sistema Voice over Internet Protocol (VoIP). In questo modo le vittime vedono un numero che sembra arrivare dall'estero. Quando rispondono trovano una voce registrata: il rischio è quello di perdere i propri dati, soprattutto quelli bancari.