Ceccon | Ragazzi lo sport via aiuta in tutto | io e Sinner al top

Parma, 22 novembre – L’onda lunga dell’emozione olimpica non si è esaurita. Thomas, stella del nostro nuoto oro nei 100 dorso e bronzo nella 4x100 stile, parla aiinsieme a Giulia Ghiretti, oro paralimpico nei 100 rana, all’evento 'il Buono dello' da Parmacotto Group presso la Fondazione "Accademia dei Giorni Straordinari" a Parma. “Ho passato un'infanzia un po' turbolenta – dice Thomas – mi sento come uno deiqui. Ma con tanta dedizione e pazienza si possono raggiungere gli obiettivi che si hanno. Posso confermare che se si inizia a fareda giovani si capiscono tante cose. Quella che lomi ha insegnato di più è il saper organizzarmi. Io fin da giovanissimo avevo giornate super piene, dovevo allenarmi e fare i compiti. E intanto vedevo che certi miei coetanei non fecevano né l’uno, né l’altro”.