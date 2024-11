.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia-l’Aquila, altro big match

Domenica 24 novembre alle ore 15 tredicesima giornata al Bianchelli, 22 Novembre 2024 – Tredicesima giornata inD con il bigdel Bianchelli tra.Rossoblù fermi a 18 punti dopo il ko di San Benedetto dcl Tronto,, partito per vincere il campionato, salito a 20 col primo successo del neo tecnico De Feudis, che ha preso il posto di Pagliari: i temi d’interesse non mancano in questa giornata, prevista domenica 24 novembre alle ore 15.ancora senza Alonzi, Mori e Tomba, con De Angelis al rientro dopo la squalifica che lo ha appiedato al Riviera: agli abruzzesi sono stati riservati 200 biglietti in gradinata, il cui botteghino domenica sarà chiuso.Il servizio di prevendita dei biglietti è attivo e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara.