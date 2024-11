.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, il programma e gli arbitri della 7^ giornata del girone D

Turno di riposo per il Corinaldo capolista; il Cus Ancona penultimo ospita l’Eta Beta Fano, lo Jesi affronta in Abruzzo il Città di Chieti secondo in classifica ANCONA, JESI e CORINALDO, 22 novembre– Siamo alle porte7^nelD diB dia 5 insabato 23 novembre. Con il Corinaldo che osserva il turno di riposo, scenderanno in campo solo Jesi e Cus Ancona.I dorici (foto di copertina), penultimi, ospitano l’Etabeta terza in classifica: un derby marchigiano da non sbagliare, dunque, per i cussini. Lo Jesi, invece, sarà di scena in Abruzzo in casavice-capolista Città di Chieti: i leoncelli di Pieralisi sono al quinto posto, a -2 proprio dagli abruzzesi. Potrebbe far comodo al Corinaldo un eventuale pareggio o vittoria dei biancorossi.Di seguito, ilcompleto7^delD diB con le designazioni arbitrali.