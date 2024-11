.com - Black Friday Amazon 2024: le offerte imperdibili

Leggi su .com

Con ilin pieno svolgimento,propone sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti. L’evento si estende fino al Cyber Monday (2 dicembre), rendendo questo il momento ideale per gli acquisti natalizi e per cogliere occasioni irripetibili su tecnologia, elettrodomestici, abbigliamento e molto altro.Indice– Le miglioriDispositivi tecnologici e smartphone– Elettrodomestici e comfort per la casaCura personale e accessori– Perché approfittarne ora– Le miglioriDi seguito una selezione delle miglioriattualmente disponibili:Dispositivi tecnologici e smartphoneSamsung Galaxy S24 Ultra (256GB) – 34% di scontoOra a 989 €.