Bioplastiche da CO2 e rifiuti per ridurre l’8% del consumo di petrolio entro il 2050

Il mondo si trova ad affrontare sfide significative legate all’impatto ambientale delle plastiche tradizionali. In risposta a queste problematiche, lederivate da anidride carbonica (CO2) e da materiali di scarto stanno emergendo come una soluzione promettente e innovativa. Questo settore in crescita mira a risolvere due delle sfide globali più urgenti: la riduzione delle emissioni di gas serra e la gestione dei.Leoffrono un approccio rivoluzionario, trasformando la CO2 e iin materiali utili. Questo processo non solo aiuta ala quantità di CO2 nell’atmosfera, ma contribuisce anche a diminuire la dipendenza dalle plastiche tradizionali, che sono spesso derivate da fonti fossili e non biodegradabili. La conversione di questi elementi inrappresenta un passo avanti significativo verso un’economia più sostenibile e circolare.