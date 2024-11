Tg24.sky.it - Bambina di 10 mesi morta nel Canavese, si indaga per infanticidio

Sono in corso da parte dei carabinieri una serie di accertamenti sulla morte di una bimba di dieciche ha perso la vita all'interno di una casa del Torinese. Al momento nessuna ipotesi è da ritenersi esclusa, nemmeno quello dell'da parte della madre della piccola. Le forze dell'ordine sarebbero state allertate dal padre, mentre la piccola sarebbe stata trovata in una vasca. L'abitazione in cui è successa la tragedia si trova a Nole, nel Basso