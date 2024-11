Tvzap.it - Ballando con le stelle, “E’ nato un amore”: la rivelazione sull’allieva e il maestro

News TV. Manca meno di un mese alla finale dicon le. E quella di domani sera si rivelerà una puntata sarà ricca di sorprese, novità e colpi di scena. Dopo Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo, nella puntata di sabato 23 novembre a scendere in pista come ballerino per una notte sarà Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta. Lui, che è una presenza fissa della trasmissione dove veste i panni del ‘principe del tesoretto’. Ma non solo ci sarà lo spareggio tra Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli e Anna Lou Castoldi. Proprio quest’ultima durante Unomattina ha scatela curiosità del pubblico: “Èun“, ha detto. A chi si riferisce?Leggi anche: “Sanremo 2025”, brutte notizie per Carlo Conti e la Rai: arriva la diffidaLeggi anche: “Affari tuoi”, il caso su Stefano e le vincite troppo alte: parla l’esperto di statisticaLae ilDurante la trasmissione Unomattina, un piccolo siparietto ha acceso i riflettori su un possibile nuovotra i corridoi del programma.