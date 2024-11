Anteprima24.it - Attivo unitario CGIL e UIL in vista dello sciopero Generale del 29 novembre

Tempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione all’die UIL che si è tenuto questa mattina a Caserta, presso la scuola delle Maestranze edili di Macerata Campania, in preparazionedel 29, che per la nostra regione si terrà a Napoli.L’si è aperto con un minuto di “rumore”, dopo la lettura di un’esperienza di liberazione di una donna dalla violenza, in preparazione del 25, ‘Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne’.Tanti gli interventi di lavoratori, pensionati e delegati, che hanno esaminato le motivazioni che hanno indotto le due confederazioni a proclamare lo: tagli alla sanità, alla scuola, al trasporto pubblico, che si traducono in mancate risposte a diritti di cura, di istruzione e di mobilità, diritti di cittadinanza già messi in crisi dalle disuguaglianze ataviche che caratterizzano il nostro territorio.