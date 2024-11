Panorama.it - Anche la Romania sceglie gli F-35, ora gli Usa devono accelerare la produzione

Leggi su Panorama.it

Altri F-35 voleranno in Europa. Il governo romeno ha infatti confermato, con la firma di una lettera d'offerta e accettazione, l’intenzione di acquistare dagli Stati Uniti altri 32 velivoli di quinta generazione F-35 Lightning II prodotti da Lockheed Martin per un valore di 6,12 miliardi di euro. L'annuncio è stato dato dal primo ministro Marcel Ciolacu, il quale ha sottolineato l'importanza dell'accordo per potenziare le capacità difensive del suo Paese: “Questa decisione rappresenta una tappa fondamentale per la strategia di difesa dellae per l’impegno nel voler mantenere una forza militare solida e all’avanguardia”. Secondo dati pubblicati dalla Nato, la spesa romena per la Difesa dovrebbe passare dall'attuale 1,6% del Pil (2023) al 2,5% entro cinque anni. Il tenente generale Mike Schmidt, direttore esecutivo del Joint Program Office dell’F-35, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere lanel programma F-35, l’integrazione del Lightning II nell'Aeronautica militare rumena andrà a rafforzare in modo significativo le capacità di deterrenza della Nato, assicurando vantaggi strategici, operativi e tattici senza eguali.