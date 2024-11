Biccy.it - Alessandro Basciano arrestato? Corona spiega: “Ecco perché è in galera”

Il sito di Fabrizio, Dillinger News ha dato la notizia del presunto arresto di: “Esattamente trenta minuti fa la polizia di Moscova, a Milano, è andata a prenderlo a casa per condurlo in arresto nel carcere di San Vittorie. Il mandato d’arresto con custodia cautelare è per i capi di imputazione di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex gieffino, che continua ad avere una relazione fissa con Sophie Codegoni, nonostante lei neghi, ha saputo che lei era stata a cena da Cipriani con dei suoi amici della moda milanese, ovvero M.F e A.D.P e a quel punto è corso con la sua macchina per andarla a cercare, incontrando lo stesso M.F, picchiandolo e distruggendogli la macchina per 4000 euro di danni“.Accuse gravissime, ma che l’ex vippone del GF Vip ha smentito su Instagram con due storie (poi cancellate): “Sono cavolate.