A Taranto corsi gratuiti di Taekwondo nella palestra della Questura

Tarantini Time QuotidianoLadisi prepara a diventare un punto di riferimento per i giovani del territorio, grazie a un’importante iniziativa sociale annunciata questa mattina dal questore Michele Davide Sinigaglia durante il convegno “Viaggiolegalità”, organizzato dalla segreteria provinciale del Siulp.Il progetto, ancora in fase di avvio, vede laimpegnata nell’allestimentopromozione dell’iniziativa attraverso le scuole locali, per raccogliere adesioni e diffondere il messaggio di inclusione e crescita personale che lo sport rappresenta.I, che saranno, verranno tenuti da giovani atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, istruttori federali specializzati in, un’arte marziale coreana che non si limita a formare fisicamente i praticanti, ma offre un percorso educativo basato sulla disciplina, il rispetto delle regole e la consapevolezza di sé.