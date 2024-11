Anteprima24.it - A Arnaud Desplechin il Premio alla Carriera “Laceno d’Oro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIl” è stato attribuito al grande regista francese, autore di film personalissimi – I re e la regina, Racconto di Natale, Jimmy P. – espressione di passione cinefila elucidità teorica. Ilgli sarà consegnato nel corso della 49esima edizione delInternational Film Festival di Avellino in programma dall’1 all’8 dicembre.Al regista sarà dedicata una retrospettiva con alcuni dei suoi film più amati – Spectateurs !, presentato quest’anno al Festival di Cannes, dichiarazione d’amore incondizionata al cinema; Rois et reine (I re e la regina); Conte de Noël (Racconto di Natale); Roubaix, une lumière (Roubaix, una luce), e la versione restaurata di Comment je me suis disputé. (ma vie sexuelle).terrà anche una masterclass, sabato 7 dicembre, aperta al pubblico per raccontare la sua idea di cinema e ripercorrere la sua