Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, la rivincita di Pierre Kalulu: ritrova San Siro e i “suoi” tifosi. Ma il futuro è scritto!

Leggi su Dailymilan.it

La sfida trasarà speciale percheSane i “: intanto ilè ormai deciso!sarà una partita speciale per. Il difensore francese, infatti, in estate è passato dal club di via Aldo Rossi alla Vecchia Signora, tra la delusione e lo sconforto deirossoneri che hanno visto la cessione (a titolo temporaneo) del giocatore come una mossa di calciomercato senza senso. Specialmente quando poi è stato sostituito con un giocatore come Emerson Royal.Ecco che, quindi, sabato 23 novembre alle ore 18, il francese ritroverà iormai ex compagni e lo stadio in cui ha militato per diverse stagione e che è stato teatro di grandissime vittorie. Ildi, però, è già. L’operazione che ha portato il francese alla Juve, è andata in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.