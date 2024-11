Puntomagazine.it - Venezia, “Fondaco crisi per 300”, PD: Governo lo apre un tavolo?

Scarpa interroga Urso-Calderone: Mossa Dfs crea enormi preoccupazioni– “L’impatto di questa operazione sulla città die in particolare sul suo centro storico desta fortissime preoccupazioni per le conseguenze in termini di condizioni di vita del personale licenziato, per la qualità del lavoro in un contesto territoriale già particolarmente contrassegnato da difficoltà e per un modello di sviluppo imprenditoriale che non si dà degli obiettivi di investimento di lungo termine ma che, dopo aver sfruttato il brand, lascia la città con decisioni repentine e senza prospettiva”.Rachele Scarpa, deputata del Pd, sottopone così al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e a quello del Lavoro Marina Calderone, la vicenda delladello store del lusso del centro di, ildei tedeschi.