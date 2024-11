Ilgiorno.it - Vaccino anti-influenza e Hpv. Vax Day dedicato in Ateneo

Prosegue la campagna vaccinalenfluenzale 2024/2025 promossa da Asst e Ats di Pavia attraverso la predisposizione di linee vaccinali negli ambulatori dedicati e l’organizzazione di numerosi Vax Day in tutto il territorio. La novità 2024 è la stretta collaborazione con l’Università: le due istituzioni si sono impegnate per intensificare maggiormente la prevenzione primaria degli studenti e docenti universitari con un Vax Day. Per questo è stato organizzato ieri, direttamente in, un open day per la somministrazione delnfluenzale e di quello contro il Papilloma Virus, principale responsabile dei tumori del distretto uro-genitale femminile e maschile, e dell’orofaringe. La somministrazione con accesso diretto, senza prenotazione, è avvenuta fino alle 17 al “Learning Space Cravino“ di Cascina Cravino.