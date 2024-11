Ilrestodelcarlino.it - Università politecnica delle Marche di Ancona, tre docenti nella classifica mondiale dei ricercatori più citati

, 21 novembre 2024 – Maurizio Battino, Francesca Giampieri e Francesco Regoli si confermano‘Highly Cited Researchers 2024’, il report di Clarivate Analytics che raccoglie le ricercatrici e ipiùal mondo nell’ultimo decennio. Lasi basa su dati raccolti dagli analisti dell'Institute for Scientific Information (Isi) che hanno riconosciuto 6.886 ricercatrici ealtamentenel 2024, provenienti da oltre 1.300 istituzioni in 59 nazioni e regioni, sono solo 106 in Italia, rappresentando 1 ricercatore su 1.000 a livello globale. Questo piccolo numero ha contribuito in modo smisurato ad estendere le frontiere della conoscenza e fare in modo che la società possa avvalersi di innovazioni in grado di rendere il mondo più sano, più sostenibile e più sicuro.