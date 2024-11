Bergamonews.it - Una raccolta fondi per Liam, il dolce e piccolo guerriero di Viadanica

Leggi su Bergamonews.it

. Unaper, ildi, affetto da una forma di leucemia linfoblastica acuta T. Tutto il suo paese,, con il sindaco Nicola Micheli in testa, si è preso a cuore la sua storia e ha deciso, con forza, anche attraverso i social, di aiutare la sua famiglia a raccogliereper aiutarli a sostenere tutte le spese necessarie alle cure e non solo, anche per affrontare una quotidianità che è purtroppo più complicata di quella di molti altri. Ne è nata unasu GoFoundme che ha già cominciato a dare i suoi frutti, ma la speranza è che il cuore grande dei bergamaschi si apra al dono ancora di più.“Ciao a tutti, sono Olsi il papà di, un instancabiledi 5 anni di(BG), che sta combattendo contro la leucemia linfoblastica acuta T – così si legge nell’appello lasciato sul sito dedito alle raccolte-.