Un regalo per te Silvia Toffanin fa commuovere la ospite famosa a This is Me | chi c’era dentro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Grande sorpresa per l’a “is me“. Nella serata di ieri, mercoledì 20 novembre, è andata in onda la prima puntata del nuovo programma condotto da. Nella trasmissione, ideata da Maria De Filippi, i protagonisti sono gli ex allievi di Amici, il talent show di Canale 5. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo sono passati da lì e hanno fatto successo.Tra gli ospiti della serata c’è stata anche Diana Del Bufalo. Nota per la sua partecipazione ad Amici nel 2010, l’attrice e cantante ha fatto carriera. Ha recitato, infatti, in film diretti da Claudio Risi, Enrico Lando, Alessandro Genovesi e in diverse fiction RAI come “Che Dio ci aiuti“. Per lei c’è stata una bella sorpresa durante la puntata di “is me”: per Diana è stata una grandissima emozione. Leggi anche: “Pagliaccio, ho visto cosa hai fatto”.