Un murale dedicato a Monica Vitti per la Giornata contro la violenza sulle donne

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovoha fatto la sua apparizione in via Giovanni Battista Brocchi,all’illustre attrice. L’opera, realizzata da David Vecchiato, conosciuto come Diavù, affronta il delicato tema della, in vista del 25 novembre, data in cui si celebra lainternazionale per l’eliminazione dellale. L’iniziativa è partita da Paola, ex collega e nonna a tempo pieno, che ha voluto coinvolgere le nipoti in un gesto significativo e di sensibilizzazione.Il“What a lovely day, today”La scalinata in via Giovanni Battista Brocchi ha ospitato l’opera “What a lovely day, today”, che in italiano si traduce in “Che bellissimo giorno è oggi”. Questoè un omaggio al film “Dramma della gelosia ” di Ettore Scola, pensato per mettere in luce le tematiche legate alladi genere.