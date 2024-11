Un immenso dolore Sport italiano in lutto per la morte di Christian 33 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

inper la scomparsa diAlberto Salierno. L’istruttore di rugby ed ex giocatore è morto mercoledì in seguito a un incidente stradale in via di Campolimpido. Aveva 33, era nato a Benevento, viveva da diversia Tivoli dove era allenatore. L’uomo ha perso la vita dopo che lo scooter che stava guidando si è scontrato frontalmente con un minibus in via di Campolimpido,L’incidente è avvenuto fra i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli.Alberto Salierno era molto conosciuto nel mondo del rugby della provincia nord est della Capitale, aveva giocato con il Benevento Rugby, con il Ceccano e con la Tivoli Rugby, città dove si era poi trasferito.“Schiacciato dal camion dei rifiuti”. Tragedia sulla strada, Cosimo muore a 28Salierno, l’istruttore di rugby morto in un incidente stradale a 33Proprio a Tivoli ha iniziato la sua carriera di istruttore e tecnico con la Scuolaiva Elis di Casal Bruciato.