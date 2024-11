Ucraina fuori dalla Nato il fascino di Putin per Trump i consigli del Papa | l’ex cancelliera Merkel svela i segreti dei suoi 15 anni di governo

Leggi su Open.online

Si intitola Libertà il libro di memorie di Angela, in uscita nelle librerie italiane per Rizzoli il 26 novembre 2024. Nel volume,tedesca – alla guida della Germania dal 2005 al 2021 – affronta anche alcuni passaggi delicati della sua esperienza di. Uno su tutti: il suo rifiuto all’ingresso dell’nellanel 2008. «Io ritenni che fosse illusorio immaginare che lo status di candidato per l’ingresso nellapotesse costituire una protezione dall’aggressione die che questo status avrebbe agito a tal punto da deterrente da lasciare chelo accettasse rimanendo inerte», scrivetedesca nel libro in uscita la prossima settimana.«»Nel volume Libertà, di cui l’agenzia stampa tedesca Dpa ha pubblicato alcune anticipazioni,riflette sul delicato ruolo dell’, contesa tra Occidente e sfera d’influenza russa.