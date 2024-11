Justcalcio.com - Tuttosport – nella lista di Giuntoli 6 nomi, ecco l’idea dalla Premier!

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-21 10:38:37 Flash news da:TORINO – Come scritto dopo il suo grave infortunio rimediato con la Colombia, rottura del legamento crociato con conseguenti 8 mesi di stop – la Juventus con Cabal ha vinto il “si rompe uno ne perdi due”. Già, perchè l’ex difensore del Verona, nel roster bianconero poteva occupare due ruoli: difensore centrale piuttosto che terzino sinistro, dove di fatto è stato utilizzato da Thiago Motta con buoni risultati. Dunque se la perdita di Bremer (pure per lui stagione finita per lo stesso tipo di infortunio rimediato) ha privato la Juventus del proprio difensore più forte, quella di Cabal di fatto lascia due caselle vuote. Di qui la necessitàfinestra del mercato di gennaio di innestare almeno due ingressi nel reparto difensivo che è ridotto ai minimi termini e di qui al 29 dicembre, data dell’ultimo match pre apertura del mercato di cui sopra, Thiago dovrà centellinare al meglio le poche risorse a disposizione.