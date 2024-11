Bergamonews.it - Tutta l’emozione della famiglia Bosatelli: “Nico, eccoti, ChorusLife è qui, spero tu sia contento”

Tra cielo e mare, costellazioni e rotte. Emozioni, utopie, spazi, fili, relazioni. Bellezza. Grandezza. Scommessa. Il sogno del Cavalier Dome, visionario imprenditore bergamasco, patron di Gewiss, scomparso nel 2022, ha preso forma. La sua idea di costruire una “città nella città”, un luogo capace di intrecciare le vite delle persone come stelle di una galassia è ora realtà.è molto più che un nuovo, elegante quartiere di Bergamo, è un’idea di città: corale, poliedrica, intergenerazionale. È un manifesto di ambizione e armonia. Zero barriere architettoniche per accogliere tutti e per fare tutto: abitare, passeggiare, divertirsi, fare shopping, degustare.Come il centauro del mito – l’immagine del suo marchio – incarna forza e saggezza, questa nuova “costellazione urbana” fonde il dinamismo delle attività commerciali con la quietevita quotidiana, il battito dell’innovazione con il respirocomunità.