Torre Boldone, investita da un furgone in retromarcia: gravissima donna di 55 anni

(Bergamo), 21 novembre 2024 - - Giornata di sangue e morte sulle strade lombarde. Questa mattina alle 10,44 ain via Carducci, un pedone è stato investito da unin. Si tratta di unadi 55, che ha riportato traumi al volto, torace, bacino e arto inferiore. E' stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Un incidente che si aggiunge allo scontro fra auto esulla Milano-Meda dove ha perso la vita , un 56enne rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. Per l'altra persona coinvolta, un 30enne, invece, è scattato il trasporto, in codice giallo, all'ospedale di Desio. Altra vittima, sempre questa mattina, giovedì 21 novembre 2024, a Mandello del Lario in provincia di Lecco dove in un incidente tra uno scooter e un’automobile è morto Tiziano Talarico, 59enne di Valmadrera.