Liberoquotidiano.it - Terrorismo: tra indagati e 007 russi contatti per un anno, pagati 2mila euro

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Dura più di unil legame tra un imprenditore monzese, indagato per corruzione con l'aggravante died eversione, e un uomo del servizio dell'intelligence russo Fsb (non identificato), in particolare dal marzo del 2023 al maggio del 2024, quando si consuma parte della guerra, ancora in corso, traa e Ucraina. E' uno dei dettagli che emerge nella chiusura indagine sui presunti legami tra due italiani e 007. E' il 34enne, spinto anche da motivi ideologici, a proporsi a marzo 2023 e la sua iniziativa, ripetuta a ottobre e dicembre dello stesso, verrà infine ripagata. I due soci brianzoli, di 34 e 60 anni, "effettuavano - si legge nell'atto di chiusura indagine - una serie di attività di intelligence chiaramente in contrasto con gli interessi nazionali italiani", che si concretizzavano "nell'esecuzione di un progetto finalizzato a istituire un sistema di videosorveglianza nella città di Milano, successivamente a Roma e in altre città, mediante l'istallazione di dashcam a bordo di taxi, il tutto nella prospettiva di 'affidare' la gestione del controllo di tali videocamere e della memorizzazione dei relativi dati, ai servizi di intelligence".