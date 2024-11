Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Sosteniamo la Corte. Valuteremo cosa fare”. Conte: “Embargo alle armi e sanzioni contro Israele”

“Vedremo quali sono inuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la. Noila Cpi ricordando sempre che ladeve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico.insieme ai nostriatie come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda”, ha detto il ministro degli Esteri Antonioa commento dell’emissione de mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa accusati di “crimini di guerra e criminil’umanità”. L’Italia, essendo uno dei 124 paesi che riconoscono la giurisdizione dellapenale internazionale, è tenuta a dare applicazionesue decisioni nell’ambito del suo territorio. Se il premier israeliano si recasse in Italia, dovrebbe pertanto essere arrestato.