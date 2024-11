Ilrestodelcarlino.it - Stragi, a Bologna il presidio dei familiari delle vittime. La risposta ai patrioti

, 21 novembre 2024 – Il corteo è stata "una grossa offesa". Così le associazioni dei parentidella strage del 2 agosto 1980 (e non solo) hanno definito il percorso della Rete deia due passi dalla stazione didello scorso 9 ottobre. Invano era stato chiesto di spostare la manifestazione come segno di rispetto aidegli 85 morti e 200 feriti causati dalla più grande strage fascista nel dopoguerra. L'appello era di Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei parentidell'attentato alla stazione, che oggi dice: "Quel corteo ha suscitato molte reazioni all'interno della nostra associazione, in tanti hanno reclamato e chiesto di non lasciare sole le.". Ladell’associazione È nata così l'idea di organizzare unsimbolico proprio in stazione: si terrà mercoledì prossimo, 27 novembre, dalle 10 alle 11, organizzato assieme alle associazioni dei parentidi piazza Fontana e piazza della Loggia che saranno presenti.