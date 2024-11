Schianto fatale nel Lazio perde la vita Christian Salierno Palumbo | Un ragazzo educato e sognatore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUno scontro, la corsa all’ospedale e la speranza di poter recuperare una situazione che è sembrata complicata da subito. Ha lottato, ma alla fine non c’è l’ha fatta. Il 33enne sannita ha perso ladopo l’impatto tra il suo scooter e un minibus in via Campolimpido, strada al confine tra Guidonia Montecelio e Tivoli. Un colpo al cuore per le tante persone che lo conoscevano e per una comunità, quella del rugby, che lo ha visto crescere e diventare grande.“Un– questo il ricordo del presidente del Rugby Benevento, Rosario. Lo ricordo così. Uncresciuto con noi fino a spiccare il volo e decidere di andare nelper lavoro e per continuare ad allenare. E come allenatore ha iniziato sotto la mia presidenza coi ragazzi dei minirugby e dell’Under 16.