Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Conti: "Ci saranno più cantanti e potranno duettare tra loro per le cover"

Milano, 21 nov. - (Adnkronos) - "Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo". Lo ha annunciato Carlo, direttore artistico del Festival di, durante la Milano Music Week. I brani in gara, ha aggiunto, verranno ufficializzati il primo dicembre al Tg1 delle 13.30. "Non ne potrò mettere 40 - ha scherzato - perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre".Più di 24 big in gara, la serata dellecon la possibilità di duetti tra gli artisti e una piccola modifica al regolamento per il conteggio dei voti. Carlosvela la prime carte dal palco della Milano Music Week, dove il direttore artistico diha anticipato qualcuna delle novità legate alla kermesse canora che si terrà dall'11 al 15 febbraio. Alla presenza di Claudio Fasulo, vicedirettore direzione Intrattenimento Prime Time Rai e a Marta Cagnola di Radio 24, che lo ha intervistato,ha rivelato subito che le 24 canzoni previste inizialmente verranno aumentate, mentre i nomi dei big in garaannunciati il primo dicembre prossimo al Tg1 delle 13.