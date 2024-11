Liberoquotidiano.it - ROMA: MARCIA DELL'ISTITUTO “ZAVERIA CASSIA” CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. DOCENTI E STUDENTI GUIDERANNO LA MANIFESTAZIONE NELLE STRADE DI SAN BASILIO

Unalasi svolgerà lunedì 25 novembredel quartiere di San. L'iniziativa è promossa dall'Comprensivo Paritario “”, struttura scolastica gestita dalla cooperativa Kairos, che intende così aderire per il secondo anno consecutivo alla Giornata internazionale per l'eliminazionelepromossa dall'Onu sin dal 1999. La, a cui sono state invitate autorità locali civili e religiose, sarà aperta a tutti i cittadini del quartiere. Prenderà il via alle ore 10 dalla sedein via Corridonia 40 e percorrerà via Recanati, via Treia, via Corinaldo, via Loreto, via Morrovalle (con sosta al parcoa Balena per un momento di preghiera e riflessione) e rientro da via Corridonia.