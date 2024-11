Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino inseguito e minacciato si rifugia dentro un locale

Giovani aggrediti fuori dalle scuole ma anche nelle zone della movida, come successo lo scorso weekend alla Pomposa. Un allarme sociale che riguarda l’intera città. Il riferimento è chiaro: sono numerosi i gruppi di ragazzini violenti che seminano il terrore in centro storico e, in particolare, nei fine settimana, quando gli esercenti cercano di lavorare in tranquillità e famiglie e giovani di godersi la propria città. Da un lato ci sono continue rapine ai danni di studenti all’esterno delle diverse scuole cittadine, ad opera di ‘branchi’ di minorenni per lo più di origine straniera. Dall’altro si registrano atti vandalici, risse, aggressioni ai danni di altri minori, in orario diversi della giornata ma sempre da parte di bande di giovanissimi. E’ quanto accaduto, infatti, per l’ennesima volta in zona Pomposa lo scorso sabato sera.