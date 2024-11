.com - Radisson Blu arriva a Bergamo con l’apertura del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife

Il Gruppocelebra il suo debutto acondelBlu, una sofisticata aggiunta alla scena dell’ospitalità italiana che rappresenta perfettamente la combinazione distintiva del brand tra eleganza contemporanea e fascino italiano. Situato nel dinamicoSmart District e a pochi minuti dal centro storico di, l’offre agli ospiti un facile accesso all’Aeroporto di-Orio al Serio, a quello di Milano e Brescia, nonché ai pittoreschi laghi lombardi e alle Alpi Orobie.L’, che si trova nelSmart District, consente agli ospiti di accedere facilmente a numerose attrazioni, dai negozi e caffè all’arena per spettacoli e alla spa. I visitatori possono anche esplorare la ricca storia diprendendo la funicolare per la Città Alta, una zona storica famosa per le Mura Veneziane patrimonio dell’umanità UNESCO e l’affascinante architettura medievale.