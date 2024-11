Sport.quotidiano.net - Pesca. Eurocarp Club, una gara benefica a coppie per aiutare due associazioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Siamo tutti guardie di una passione", questo è il messaggio che ha lanciato un Enduro di Carpfishing Benefico per raccogliere fondi a favore due importanti. Nei giorni 15-16-17 novembre tutti i componenti dicon in testa il presidente Christian Forlani hanno organizzato un Enduro sul campo didel Circondariale ad Ostellato che ha visto 60, ovviamente in, ma soprattutto impegnate per una raccolta fondi a favore della Associazione Piccoli Grandi Cuori e Fondazione Casa Viva Onlus, ed anche, grazie ai tanti sponsor che hanno voluto aderire all’iniziativa, una lotteria che ha donato ad un “amico” gravemente malato cure ed un Natale da ricordare. Come anticipato era comunque unache ha visto il successo della coppia Pollastri-Galli con 38,840 kg, 2° posto per Panizza-Cavassi con 27,400 kg.