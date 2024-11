Lanazione.it - “Musk ha ragione, toghe rosse andatevene”. La protesta contro i giudici in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 novembre 2024 – "Elonha". E’ quanto si legge in uno striscione srotolato davanti alle sedi dei tribunali di Firenze, Prato, Lucca e Pistoia. La, simbolica, è stata messa in atto dalla Rete dei patrioti. "Fa piacere che un uomo influente comeintervenga per affermare il diritto dell'Italia di difende i propri confini da un'immigrazione inllata che ha ormai raggiunto le proporzioni di una vera e propria invasione", si legge in un post. Gli esponenti del movimento sovranista, poi, attaccano il capo dello Stato Sergio Mattarella, reo secondo loro di essere “sempre pronto ad obbedire agli Usa quando ci impongono di sostenere l'Ucrainai nostri interessi, per poi riscoprirsi patriota e sovranista solo quando un americano afferma il nostro diritto di difendere i confini senza ingerenze da parte di una magistratura politicizzata".