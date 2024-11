Ilfattoquotidiano.it - Morì a 39 anni durante un intervento estetico, condannato il chirurgo di Maria Teresa Avallone: “Rianimazione sbagliata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Maurizio Cananzi, ilche avrebbe dovuto operare, è statoa un anno e 4 mesi di reclusione per la morte della donna di 39, avvenutaun. La paziente, originaria di Seregno in provincia di Monza e Brianza, doveva operarsi per un rialzo dei glutei con inserimento di fili sottocutanei. Tuttavia, dopo la somministrazione dell’anestesia, ha accusato un grave malore a causa di una reazione avversa. La donna ha avuto una crisi epilettica che ha portato a un arresto cardiaco. Nonostante gli interventi del, il cuore della paziente si è fermato per mezz’ora, e la donna è deceduta tre giorni dopo, all’ospedale San Gerardo di Monza.Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il, che aveva inizialmente dichiarato “una paziente mi deve essere andata in arresto cardiaco”, ha chiamato il 118 per chiedere soccorsi.