Mister Movie | Daniel Craig e Luca Guadagnino vogliono riunirsi per il film DC Sgt Rock

Daniel Craig e Luca Guadagnino, già collaboratori per Challengers e il prossimo Queer, potrebbero tornare a lavorare insieme per un ambizioso progetto targato DC Studios: l'adattamento cinematografico di Sgt. Rock. La notizia, riportata da Deadline, alimenta le aspettative dei fan, anche se al momento non sono stati firmati accordi ufficiali. Luca Guadagnino alla Regia di Sgt. Rock? Secondo le indiscrezioni, Guadagnino sarebbe in trattative per dirigere il film basato sul famoso personaggio dei fumetti DC, un soldato eroico della Seconda Guerra Mondiale. Questo progetto potrebbe diventare il prossimo lavoro del regista italiano, anticipando persino il tanto discusso remake di American Psycho. Il coinvolgimento di Daniel Craig, che ha già lavorato con Guadagnino in Queer, non è ancora confermato, ma sembra essere una possibilità concreta.