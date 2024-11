Napolipiu.com - Maksimovic: “Buongiorno fortissimo ma non paragonatelo a Chiellini, lui è unico”

L’ex difensore del Napoli, oggi al Montpellier, si esprime sul centrale del Napoli e sul paragone conNikola, ex difensore del Napoli oggi al Montpellier, ha concesso un’intervista esclusiva a NapoliMagazine.Com, analizzando il momento degli azzurri e le prospettive future sotto la guida di Antonio Conte.Sul tema scudetto, l’ex centrale è fiducioso: “Il Napoli ha un’ottima squadra, un buon allenatore che sa come vincere i titoli, quindi mi aspetto che il club azzurro sia un concorrente fino alla fine per la vittoria dello scudetto”.Interessante il parallelo trae Kim: “Chielini è, non lo paragonerei a nessuno. Kim si è inserito perfettamente nel Napoli e ha contribuito come tutti in quel momento alla vittoria del tricolore.è il futuro del calcio italiano e spero che faccia grandi cose con il Napoli”.