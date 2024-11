Ilgiorno.it - Les Votives, Mimì Caruso e I Patagarri: ecco gli inediti. X Factor 2024: una puntata chiave

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 novembre– Serataper i tre lombardi protagonisti dell’edizionedi X. Questa sera, nella nuovadi Live, Les, Icanteranno il loro inedito. Sebbene le due band milanesi e la 17enne di Usmate Velate se la siano cavata egregiamente con le cover assegnate dai loro giudici (Achille Lauro e Manuel Agnelli), cantare un proprio brano è un’occasione unica per mostrarsi nella veste più autentica. Lasarà divisa in due manche (con doppia eliminazione). Nella prima, gli artisti faranno il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico presentando ognuno il proprio inedito. A seguire, nella seconda manche, sarà il momento delle cover. Ma veniamo agli artisti lombardi. Le due band di Milano sono entrambe in quota Achille Lauro, l'unico ad avere la sua formazione ancora al completo.